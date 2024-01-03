تقرير: إسرائيل قصفت غزة بما يعادل 3 قنابل نووية

أكد تقرير فلسطيني رسمي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان وصل "إرم نيوز" إن "الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بأكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة زاد وزنها على 65 ألف طن من المتفجرات".

وأوضح أن "وزن المتفجرات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي من طائراته على قطاع غزة يزيد على وزن وقوة 3 قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية".

وأشار إلى أن قرابة ثلثي القنابل والصواريخ التي ألقتها طائرات الجيش الإسرائيلي على محافظات غزة هي قنابل غير موجهة وغير دقيقة.

ولفت إلى أن من أبرز الأسلحة المحرمة دوليًا التي استخدمها الجيش الإسرائيلي القنابل الخارقة للحصون من نوع BLU-113، والقنابل الخارقة للحصون من نوع (SDBS)، والقنابل الأمريكية من نوع GBU-28، وصواريخ من نوع "هالبر"، والقنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل "الفوسفور الأبيض" المحرم دوليًا، وقنابل "جدام JDAM" الذكية.

وذكر أن استخدام هذه الصواريخ أدى لأكبر عدد ممكن من الضحايا في غضون ثوانٍ معدودة، وإحداث الضرر الدائم للضحايا مثل التشوهات أو الإعاقات الدائمة والبتر.

كما أشار إلى أن القصف الإسرائيلي أدى لتلوث بيئي بشكل كبير، من خلال إطلاق الإشعاعات السامة، مما يتسبب بتلوث الهواء والماء، والبيئة، على مدار سنوات وأجيال قادمة.