قتيلان في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن فلسطينيين قُتلا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين، أحدهما فتى في السادسة عشر من عمره.
وأضافت الوزارة في بيان: "استشهاد الطفل محمود محمد زعول (16 عاما) برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مواجهات شهدتها البلدة بين الشبان والجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل زعول.
ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ما شهدته بلدة حوسان.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة، في بيان، إنها تلقت بلاغا "باستشهاد الشاب باسل وجيه المحتسب (28 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل".
وذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المحتسب بينما كان يقود سيارته وقام باحتجاز جثمانه، فيما لم يصدر بعد تعقيب من الجيش الإسرائيلي بشأن ظروف مقتل المحتسب.
ووفق الوزارة، فإن عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية تجاوز 300 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.