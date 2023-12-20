قتيلان في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن فلسطينيين قُتلا في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين، أحدهما فتى في السادسة عشر من عمره.

وأضافت الوزارة في بيان: "استشهاد الطفل محمود محمد زعول (16 عاما) برصاص الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مواجهات شهدتها البلدة بين الشبان والجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل زعول.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ما شهدته بلدة حوسان.