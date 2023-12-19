اجتياحات الضفة الغربية.. إسرائيل تنسف آخر ما تبقى من اتفاق أوسلو

وأشار إبراهيم، إلى أنه "بات واضحًا للفلسطينيين والعالم أن السلطة ليس لديها القدرة على ضبط الأوضاع الأمنية بالضفة، وتفتقر لأي سيطرة على غزة، علاوة على أنها ضعيفة سياسيًّا، وهو الأمر الذي تعززه إسرائيل بممارساتها بالضفة".

وبين المحلل السياسي، أن "الاجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة تمثل رصاصة الرحمة التي تسعى إسرائيل لإطلاقها على قيادة السلطة"، لافتًا إلى أن حكومة نتنياهو ترغب في قيادة حكم ذاتي للفلسطينيين تكون تابعة لها.

وتابع: "اتفاق أوسلو بحكم المنهي سواء لأنه مؤقت مدته خمس سنوات، أو بسبب عدم التزام إسرائيل بالوقت الحالي بأي من بنوده"، مؤكدًا أن مساعي إسرائيل لتصفية السلطة الفلسطينية ستؤدي لفوضى عارمة بالمنطقة.

وحسب إبراهيم، فإن "القيادة الفلسطينية يجب أن تتخذ موقفًا حاسمًا من الاتفاق وتعلن انسحابها من أي التزامات متعلقة بها"، مشددًا على أن تجاهل السلطة لما يحدث بالضفة وشمالها سيكون له عواقب كارثية عليها، وفق تقديره.

القضاء على حل الدولتين

وفي السياق، يرى المحلل السياسي، سهيل كيوان، أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدن الضفة تأتي في إطار مخطط لإسقاط حكم السلطة الفلسطينية وإنهاء أي إمكانية للتفاوض معها على الحل النهائي في إطار دولي".

وأوضح كيوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الهدف الإسرائيلي يتمثل في القضاء على حل الدولتين، تمهيدًا لضم الضفة الغربية لإسرائيل، وهو المخطط الذي بنيت على أساسه الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو".

وأضاف كيوان: "الجيش الإسرائيلي ألغى تصنيفات أوسلو لمناطق الضفة الغربية، ويتصرف عسكريًّا وأمنيًّا وسياسيًّا بصفته الحاكم العسكري للضفة"، مشيرًا إلى أن ذلك لضمان عدم قبول الفلسطينيين بحكمها الحالي.

ويتضمن اتفاق أوسلو تقسيم مناطق الضفة الغربية إلى مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية وأخرى للسيطرة الإسرائيلية، في حين تخضع مناطق معينة لسيطرة أمنية مشتركة، لكن الجيش لم يعد يعترف بهذه التقسيمات ويقتحم بشكل متكرر المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.