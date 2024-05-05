الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب قناة الجزيرة في القدس

قالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية مساء الاحد، إن الشرطة داهمت مقر مكتب الجزيرة بالقدس، وصادرت أدواته.

و أوقف مزودو خدمات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والكابل بإسرائيل بث قناة الجزيرة الأحد بعد قرار الحكومة إغلاق القناة المملوكة لقطر "لما تمثله من تهديد للأمن القومي"على حد قولها.

وجاء في رسالة على القناة بعد حجبها بخدمة البث الفضائي "ياس" "بموجب قرار الحكومة، تم إيقاف بث قناة الجزيرة في إسرائيل".

وقال شهود إن خدمة (هوت) للبث عن طريق الكابل اتخذت إجراء مماثلا.

من جهتها، نددت شبكة الجزيرة التلفزيونية بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف عملياتها في إسرائيل ووصفته بأنه "فعل إجرامي".

وقالت "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا" على حد تعبير القناة.