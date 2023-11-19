جنرال سابق: من الصعب على إسرائيل تدمير قوة حماس العسكرية

ألمح جنرال إسرائيلي متقاعد إلى أن الأداء الذي أظهره الجيش بشأن معالجة أنفاق حماس في غزة حتى الآن "ينذر بأنه من الصعب تدمير القوة العسكرية للحركة"، وقال إن إسرائيل لا تمتلك تصورًا عن اليوم التالي للحرب في غزة.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية عن غادي شامني (لواء من قوات الاحتياط) الذي أطلق تحذيرًا عقب رصده لسير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وشغل شامني عددًا من المواقع القيادية منها قائد فرقة غزة (2003)، ليصبح بعدها قائدًا للواء العمليات في هيئة الأركان العامة (2004)، قبل أن يتولى مهام قائد المنطقة المركزية في الجيش الإسرائيلي (2007)، وأخيرًا عمل ملحقًا عسكريًّا للجيش في السفارة الإسرائيلية في واشنطن (2009-2012).

وفي حديث نقلته "معاريف"، صباح الأحد، ذكر شامني أنه "إذا ركَّز الجيش الإسرائيلي على معالجة ما هو موجود فوق الأرض فحسب، فإنه لن ينجح في تشويش قدرات حماس العسكرية" وأعرب عن اعتقاده بأن "إسرائيل لا تمتلك رؤية واضحة بشأن اليوم الذي سيعقب تلك الحرب".