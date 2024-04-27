وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية يوم الإثنين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية، يومي الإثنين والثلاثاء؛ للاجتماع مع شركاء إقليميين ومناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان، "سيناقش (بلينكن) الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة، وسيؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة"، وفقا لرويترز.

وجاء في البيان أن "الوزير سيؤكد أيضا على أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع، وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".