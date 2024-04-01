8 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق (فيديو)

قتل 8 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وقالت قناة العالم الإيرانية إن مبنى القنصلية دمر بالكامل.

يأتي ذلك وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية في المكان، فيما قالت وكالة "رويترز" إن القائد بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في القصف.

وزاهدي برتبة عميد وهو قائد "قوة القدس" في لبنان وسوريا.