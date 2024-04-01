8 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق (فيديو)
قتل 8 أشخاص على الأقل، مساء اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.
وقالت قناة العالم الإيرانية إن مبنى القنصلية دمر بالكامل.
يأتي ذلك وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية في المكان، فيما قالت وكالة "رويترز" إن القائد بالحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في القصف.
وزاهدي برتبة عميد وهو قائد "قوة القدس" في لبنان وسوريا.
من جهتها، أفادت قناة "خبر" الإيرانية، مساء الإثنين، بمقتل عدد من المستشارين الإيرانيين بينهم مسؤول كبير جراء الهجوم الإسرائيلي.
وبالتوازي مع الهجوم، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.
بدوره، أفاد التلفزيون الإيراني، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب عدد آخر بجروح جراء الهجوم الإسرائيلي.
ونفى ما ذكرته وسائل منصات إخبارية عن إصابة السفير الإيراني حسين أكبري أو أحد من أفراد عائلته بجروح جراء الهجوم.
ولم يكشف التلفزيون الإيراني عن هوية القتلى فيما إذا كان من طاقم السفارة الإيرانية أو من الجنسية السورية.
ونقل عن مصدر مسؤول في السفارة قوله إن "المبنى المستهدف هو القنصلية الإيرانية ويستخدمه السفير حسين أكبري كمحل لإقامته".
وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق، وفقا لوكالة "رويترز".
وكشفت مصادر محلية، أن قصفا إسرائيليا استهدف حي المزة بالعاصمة دمشق، وطال مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام رسمية سورية، قولها إن الدفاعات الجوية تتصدى "لأهداف معادية" في محيط دمشق.
كان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع، فيما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة.