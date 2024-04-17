هل تعصف الخلافات السياسية بالمعارضة المغربية؟

اشتدت الخلافات بين أحزاب المعارضة في المغرب على خلفية مجموعة من الملفات السياسية الشائكة، وسط توقعات بتراجع أدائها في مراقبة ومساءلة حكومة عزيز أخنوش داخل قبة البرلمان.

وتضم المعارضة الممثلة في البرلمان المغربي أحزاب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (يساري)، و"الحركة الشعبية" (يميني)، و"التقدم والاشتراكية" (يساري)، و"العدالة والتنمية" (إسلامي).

خلافات متعددة

واتضحت ملامح هذه الخلافات حينما عجز الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكر، عن إقناع باقي مكونات المعارضة، وتحديدا حزب "العدالة والتنمية"، بتقديم "ملتمس الرقابة" ضد الحكومة المغربية.

وتخلّت المعارضة بشكل نهائي عن هذا الملتمس، الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية بالبلاد خلال الأيام الماضية، عقب أسابيع من الأخذ والرد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأحزاب الأربعة لم تكن على قلب رجل واحد ولا متحمسة بما يكفي للخوض في تطبيق الملتمس، الذي علّق عليه حزب "الاتحاد الاشتراكي" جل آماله لإعلاء صوت المعارضة.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت، قبل أيام، عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية (في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي).