لماذا يثير الهجوم على رفح مخاوف دولية؟

سلّط تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، الضوء على الهجوم الوشيك للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي غزة، وما يرافقه من انتقادات دولية مصحوبة بمخاوف على مصير أكثر من مليون نازح فلسطيني يبحثون عن ملاذ في المنطقة الآمنة الأخيرة في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن الأعمال العسكرية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك الغارات الجوية ومهمة إنقاذ الرهائن التي تقوم بها القوات الخاصة، تؤشر إلى الكارثة الإنسانية المحتملة التي يمكن أن تترتب على نشر القوات البرية في رفح.

ومدينة رفح في الطرف الجنوبي من غزة على الحدود مع مصر، وتعد المنفذ الوحيد بين القطاع والدولة الواقعة في شمال إفريقيا.