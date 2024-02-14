لماذا يصر نتنياهو على اجتياح رفح؟

تسود حالة من الترقب، في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إطلاق عملية عسكرية في رفح، رغم التحذيرات الأممية والدولية من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية في غزة.

ويرى خبراء أن إلحاح نتنياهو على مهاجمة المدينة الفلسطينية المكتظة، هو دليل على وجود ارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية، ومحاولة إخفاء فشل ذريع في تحقيق نصر في غزة منذ بداية العملية العسكرية ضد حركة حماس، بعد هجوم 7 أكتوبر.

وأكد الخبير الإستراتيجي أحمد صالح خلف، أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق النصر في غزة، رغم القتل والدمار الذي لحق بالقطاع، وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث عن "طوق نجاة" من خلال إصراره على اجتياح مدينة رفح.

ويرى الخبير الإستراتيجي في حديث لـ"إرم نيوز" أن إعلان نتنياهو عن اجتياح رفح يمثل تبريرا عن عدم القبول بالمفاوضات الجارية حاليًا ومخرجاتها، حول الهدن الطويلة المقترحة وتبادل الأسرى، وذلك لإدامة ملف الحرب لأشهر قادمة.

ولفت إلى أن هذا الهجوم يأتي لإعلان النصر الذي يشكل طوق النجاة لمستقبل نتنياهو السياسي حسب اعتقاده، لمحاولة "الهروب إلى الأمام" من ضغط المجتمع الإسرائيلي وذوي المحتجزين، إضافة لخصومه السياسيين، والمحاكمات القضائية التي تنتظره.