"حماس" و"الجهاد الإسلامي" وإسرائيل على "قائمة العار" الأممية

أدرج الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش حركتي حماس والجهاد الإسلامي على "قائمة العار" الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات والتي ستُنشر رسميًا في 18 حزيران/ يونيو الجاري، وفق وكالة "فرانس برس".

وأتى تأكيد إدراج الحركتين الفلسطينيتين بعيد إعلان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أنّ المنظمة الدولية أخطرته بقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على هذا الملحق للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأطفال في حوالى 20 منطقة نزاع في العالم.

وتركز "قائمة العار" بشكل أساسي على "المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيًا وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات".

وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها، "هيومن رايتس ووتش"، انتقادات للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته "تعمدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضررًا جسيمًا بالأطفال الفلسطينيين".