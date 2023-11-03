بسبب حرب غزة.. إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر

حثت إسرائيل مواطنيها، اليوم الجمعة، على إعادة النظر في الرحلات إلى الخارج، وتوخي المزيد من الحذر إذا كانوا خارج البلاد بالفعل، مشيرة إلى تزايد العداء تجاه اليهود والإسرائيليين بسبب الصراع الحالي مع الفلسطينيين في غزة.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية إن الاعتداءات التي تهدد الحياة ومعاداة السامية والتحريض تزايدت بشكل ملحوظ في الكثير من البلدان، منذ أن شنت إسرائيل حملتها على غزة.