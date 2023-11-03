بسبب حرب غزة.. إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم السفر
حثت إسرائيل مواطنيها، اليوم الجمعة، على إعادة النظر في الرحلات إلى الخارج، وتوخي المزيد من الحذر إذا كانوا خارج البلاد بالفعل، مشيرة إلى تزايد العداء تجاه اليهود والإسرائيليين بسبب الصراع الحالي مع الفلسطينيين في غزة.
وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية إن الاعتداءات التي تهدد الحياة ومعاداة السامية والتحريض تزايدت بشكل ملحوظ في الكثير من البلدان، منذ أن شنت إسرائيل حملتها على غزة.
وأصدرت إسرائيل، يوم الإثنين، "تحذيرًا على أعلى مستوى من السفر" لمنطقة داغستان الروسية، بعد أن اقتحم المئات، معظمهم من الشبان، مبنى صالة المطار والمدرج بحثًا عن اليهود الذين وصلوا لتوهم على متن رحلة جوية من تل أبيب.
وأثار القصف الإسرائيلي على غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، احتجاجات مناهضة لإسرائيل في أوروبا والشرق الأوسط.