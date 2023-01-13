الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية

قال الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إن قواته أطلقت النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي فوق جنوب لبنان.

وجاء في البيان: "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين خرقت طائرة درون (مسيرة) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية فقامت العناصر بإطلاق النار باتجاهها".