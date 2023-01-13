الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية
قال الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إن قواته أطلقت النار على طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي فوق جنوب لبنان.
وجاء في البيان: "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في خراج بلدة حولا ووادي هونين خرقت طائرة درون (مسيرة) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية فقامت العناصر بإطلاق النار باتجاهها".
وقال مصدر أمني لبناني إن الطائرة المسيرة لم يتم إسقاطها، في حين ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ليس على علم بالموضوع.
وتطلق إسرائيل بانتظام طائرات عسكرية في الأجواء اللبنانية دون إذن، لكن من النادر جدا أن تستهدفها قوات الجيش.
واتفقت لبنان وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول على ترسيم حدودهما البحرية بعد سنوات من المحادثات بوساطة أمريكية، فيما لا تزال الحدود البرية بين الطرفين متنازعا عليها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما أطلقت النار على سيارته في جنوب لبنان حيث تسيطر جماعة حزب الله القوية المناهضة لإسرائيل على الأمن.