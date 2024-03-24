حراك داخلي وخارجي لوقف التصعيد بين بغداد وأربيل

كشفت مصادر عراقية لـ"إرم نيوز" أن هناك حراكًا داخليًا وخارجيًا يهدف إلى وقف التصعيد السياسي بين بغداد وأربيل، وثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان أو الانسحاب من العملية السياسية من العراق.

يأتي ذلك، بعد إعلان الحزب مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقررة في يونيو/ حزيران، اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت في 21 من الشهر الماضي، قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.

وقال السياسي العراقي البارز ناجح الميزان لـ"إرم نيوز" إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع بعلاقات طيبة وجيدة مع جميع القوى الإقليمية والدولية، وإن انسحابه من العملية السياسية العراقية سيكون له تأثيرات على التوازنات، ولهذا هناك سعي داخلي وخارجي لثنيه عن مقاطعة الانتخابات أو الانسحاب من العملية السياسية".

وبين الميزان أن "اليومين الماضين، شهدا حراكًا أمريكيًا مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، وكذلك القادة السياسيين في بغداد من أجل تهدئة الأوضاع ووقف أي تصعيد سياسي جديد بين المركز والإقليم لمنع اندلاع أزمات جديدة، قد تهدد الاستقرار السياسي والحكومي".

وأضاف أن "اليومين المقبلين سوف يشهدا اجتماعات ولقاءات ما بين قادة سياسيين في بغداد وأربيل من أجل تهدئة المواقف السياسية، والسعي لتقريب وجهات النظر بعد وساطات سياسية داخلية وخارجية، خاصة وساطة الجانب الأمريكي، وبعض البعثات الأوروبية في أربيل وبغداد".