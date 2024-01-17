اقتحامات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية
اقتحم الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم عددًا من مدن وقرى الضفة الغربية وداهم منازل لينفذ عمليات اعتقال وتخريب للمحتويات، وهو ما قوبل بمواجهات أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت بلدتي عوريف وعصيرة القبلية جنوبي نابلس، وسط مداهمة لعدد من منازل المواطنين واعتقال 8 مواطنين ونقلهم إلى حاجز دير شرف العسكري للتحقيق معهم.
وبحسب شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي أطلق عشرات قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين؛ ما أصاب عددًا من المواطنين بالاختناق والتسبب بأضرار في المنازل المستهدفة.
كما اقتحمت قوات راجلة إسرائيلية بلدة زواتا شمال غربي نابلس من الجهة الشرقية وتمركزت بالقرب من جبل عجرم، حيث اندلعت مواجهات هناك بين الجيش الإسرائيلي وعدد من الشبّان الفلسطينيين وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأوضح مراسل "إرم نيوز"، أن القوات الإسرائيلية انسحبت من المكان بعد حوالي أربع ساعات من الاقتحام تجاه الطريق الالتفافي الرئيسي لمستوطنات شمالي نابلس.
كما اقتحم عدد من الجنود الإسرائيليين قرية مادما قضاء نابلس المحاذية للمستوطنات، واندلعت مواجهات وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق الرصاص الحي من قبل الجنود أصيب على إثرها شابان بجراح متوسطة، جرى نقلهما إلى مستشفى نابلس التخصصي.
وفي القدس جرت عمليات اقتحام متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي لبلدتي عنّاتا والرام شمالي المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش والفلسطينيين أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي وُصفت حالته بالخطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين بالاختناق جرّاء إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام.
وأوضح مراسل "إرم نيوز"، أن القوات الإسرائيلية المقتحمة داهمت عددًا من المنازل واعتقلت 4 مواطنين وسط عمليات اعتداء وضرب، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق داخل إسرائيل.