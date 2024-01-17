اقتحامات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية

اقتحم الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم عددًا من مدن وقرى الضفة الغربية وداهم منازل لينفذ عمليات اعتقال وتخريب للمحتويات، وهو ما قوبل بمواجهات أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" أن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت بلدتي عوريف وعصيرة القبلية جنوبي نابلس، وسط مداهمة لعدد من منازل المواطنين واعتقال 8 مواطنين ونقلهم إلى حاجز دير شرف العسكري للتحقيق معهم.

وبحسب شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي أطلق عشرات قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين؛ ما أصاب عددًا من المواطنين بالاختناق والتسبب بأضرار في المنازل المستهدفة.