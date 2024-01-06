"الغارديان": اغتيال العاروري مخاطرة إسرائيلية وتصعيد "مثير للقلق"

وأشارت الصحيفة إلى أن حادثة الاغتيال تعتبر خرقا للخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك الراسخة وذلك من خلال توسيع مسرح الحرب ليمتد إلى بيروت، في تجاهل لتحذيرات زعيم مليشيا "حزب الله" حسن نصر الله في آب/أغسطس، عندما حذر إسرائيل من التورط في اغتيالات على الأراضي اللبنانية.

وأضافت الصحيفة أن حزب الله فضّل تاريخيا "بناء قدراته العسكرية بشكل تدريجي على المدى الطويل بدلاً من الرد الفوري على أي هجمات عينية.

لكن في المقابل رأت الصحيفة، أنه وفي ضوء الحرب الدائرة حاليا وفي ظل هذا التصعيد فإن ذلك سيجبر مليشيا "حزب الله" على التحرك بسرعة لردع المزيد من الهجمات الإسرائيلية.

وأردفت أن "الرد الصريح" على هذا الاغتيال سيكون السبيل الوحيد لاستعادة التوازن من وجهة نظر "حزب الله".

وأشارت الصحيفة إلى أن العاروري كان هدفا "ذو قيمة عالية" حيث يعتبر مقتله بمثابة "ضربة قوية" لحماس نظرا لدوره الكبير كمفاوض، بما في ذلك مشاركته في محادثات تبادل الأسرى الحالية مع إسرائيل، وكذلك في الجهود الجارية للتعاون بين حماس وحركة فتح المنافسة.

اغتيال العاروري خسارة كبيرة لحزب الله

وأضافت الصحيفة أن العاروري كان أحد مهندسي التقارب بين حماس من جهة، وإيران و"حزب الله" وسوريا من جهة أخرى، وذلك بعد تدهور العلاقات في أعقاب الحرب الأهلية السورية، مؤكدة أنه وبالنظر إلى ذلك فإن اغتيال العاروري شكل خسارة كبيرة لحزب الله أيضاً.

وأردفت الصحيفة أنه ومن خلال قضائها "على هذا الهدف ذو القيمة العالية" فإن إسرائيل تريد تقديم ذلك على أنه "انتصار رمزي" لشعبها بعد فشلها في القبض على أي من كبار قادة حركة حماس في غزة أو قتلهم.

ويعتبر أحد المخاوف الأساسية لمليشيا حزب الله هو مواصلة إسرائيل استهداف المسؤولين الفلسطينيين في لبنان وخصوصا في ظل تحول إسرائيل في إستراتيجيتها إلى "المرحلة الثالثة" الأقل حدة؛ وذلك بدافع من الضغوط الأمريكية وهو ما يعني إعادة توجيه بعض جهودها نحو العمليات التي تعمل على تحييد كبار الناشطين في حماس والجهاد الإسلامي في الخارج.