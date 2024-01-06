اغتيال العاروري يضع نصرالله في موقف محرج

لكن المحللين يرون أن هذه التهديدات التي يطلقها نصرالله مخصصة لـ"الاستهلاك المحلي"، ولتغذية القواعد التي تعجبها اللغة الحماسية، مشيرين إلى توعد نصرالله بحرب شاملة في حال شنت إسرائيل حربا برية على القطاع.

وقالوا: "دخلت إسرائيل بريًا ولم يتحرك نصرالله".

ثمن باهظ

وقال الكاتب والمحلل السياسي عبدالرزاق علي، لـ"إرم نيوز": "سيظل يهدد (نصرالله) دون أن يرد فعليًا؛ لأن الرد له أثمان والتهديد لن يضر أحدا في شيء، بل بالعكس يستفيد منه داخل قاعدته الشعبية، وكذلك التهديد والوعيد يشكل مادة إعلامية دسمة لمن يريد أن يروج للحزب ولما يسمى محور المقاومة".

وأضاف أن "إيران لا ترغب بتوسيع المواجهات خوفًا من امتداد الصراع إلى حدودها، وتسعى بكل قوة إلى توسيع جبهات المواجهة عن طريق أذرعها في المنطقة.. في تلك الحالة، طهران ليس فقط لا تخسر شيئًا، إنما تحقق مكاسب كبيرة".

ويؤكد المحلل السياسي أن "الميليشيات لا تملك قرار إطلاق رصاصة واحدة دون إيعاز من طهران"، مشيرًا إلى أن هذه "الجماعات مسلوبة القرار والإرادة وفي مقدمتها حزب الله".

وتطرق المحلل السياسي إلى خطاب حسن نصرالله الأخير الذي أشار فيه إلى حرية حزب الله في القرار، وقال: "هذا ليس صحيحا بالمطلق، من يملك قرار تحركات جميع الميليشيات من العراق إلى اليمن مرورًا بلبنان وسوريا هو إيران وليس شخص أو جهة أخرى".