عائلات محتجزين إسرائيليين في غزة: فقدنا الثقة بحكومة نتنياهو

قالت عائلات محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة، إنّهم فقدوا ثقتهم بحكومة بنيامين نتنياهو، وفق إعلام عبري رسمي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن عائلات أسرى محتجزين في غزة قولهم إنهم "فقدوا الثقة بنتنياهو وحكومته، وإنهم سيجرون تحركاتهم الخاصة"، دون أنّ يشيروا إلى ماهيتها.

ونقلت الهيئة عن إحدى أقارب المختفين قولها: "أي تأخير في المفاوضات يعرّض حياتهم للخطر".

وعلى الصعيد ذاته، أشارت الهيئة إلى أنّ "العشرات من عائلات المحتجزين توجهوا إلى مدينة قيسارية (شمال) للاعتصام أمام منزل نتنياهو هناك، حيث سيبيتون طوال الليل".

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" الأسبق تامير باردو، في تصريح للهيئة: "إذا قرر نتنياهو التنازل عن الأسرى، فليقلها علنا أمام الجمهور".