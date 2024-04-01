ميليشيا عراقية تعلن استهداف معسكر للجيش الإسرائيلي في إيلات (فيديو)
أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق - حركة النجباء"، فجر اليوم الإثنين، استهداف عدد من المواقع الحيوية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، بهجوم نفذته طائرات مسيّرة.
وقالت الميليشيا في بيان لها، إنها "أطلقت 3 طائرات مسيّرة متطورة لديها القدرة علي تجاوز الرادار والدفاعات الجوية، ووصلت إلى الأهداف المحددة مسبقاً في إيلات".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسيّرات استهدفت معسكراً للجيش الإسرائيلي في إيلات، في الوقت الذي سمع فيه دوي عدة انفجارات في سماء المدينة.
وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن "إصابة أحد معسكرات الجيش الإسرائيلي بطائرة مسيّرة بعد إعلان اعتراض جسم مشبوه طائر في سماء المدينة".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "رصد مسيّرة قادمة من الشرق سقطت في مدينة إيلات وأحدثت ضرراً مادياً بأحد المباني دون إصابات".