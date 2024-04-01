ميليشيا عراقية تعلن استهداف معسكر للجيش الإسرائيلي في إيلات (فيديو)

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق - حركة النجباء"، فجر اليوم الإثنين، استهداف عدد من المواقع الحيوية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، بهجوم نفذته طائرات مسيّرة.

وقالت الميليشيا في بيان لها، إنها "أطلقت 3 طائرات مسيّرة متطورة لديها القدرة علي تجاوز الرادار والدفاعات الجوية، ووصلت إلى الأهداف المحددة مسبقاً في إيلات".