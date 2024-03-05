"نيويورك تايمز": تقارب نادر بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل

أدت الحرب في غزة، و"الرعب" الذي خلفه هجوم السابع من أكتوبر تحديدًا، إلى "تقارب نادر" بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين الحريديين (المتشددين)، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن الأقلية الحريدية عاشت في إسرائيل لفترة طويلة منفصلة عن التيار الرئيس في البلاد، فإن القتال أدى إلى توسيع هذا َالانقسام أحيانًا، وساعد في أحيان أخرى على جَسر الهوة بين الجانبين.

وبحسب التقرير، كان الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سبباً في تحفيز "ومضات من التضامن" بين قطاعات من الأقلية اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة والتيار العلماني في إسرائيل.