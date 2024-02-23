حرب غزة تعيد الجدل الإسرائيلي حول "تجنيد الحريديم"

أعادت الحرب الإسرائيلية على غزة الجدل مجددا داخل إسرائيل حول قضية إعفاء الحريديم (اليهود المتدينين المتشددين) من التجنيد.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت أن إعفاء الحريديم من التجنيد ما زال يثير جدلاً واسعًا، وأن الحرب في غزة أثارت دعوات جديدة لإلغاء الاتفاق الخاص بهم.

ويأتي ذلك في وقت تطالب فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية الجنود النظاميين وجنود الاحتياط بالخدمة لفترة أطول، والحفاظ على إمداد صفوف الجيش الإسرائيلي.

ويدعو بعض أعضاء الائتلاف الحاكم والمعارضة والمتظاهرين في إسرائيل إلى تمديد الخدمة الإلزامية للمجموعة الحالية من الجنود، إلى أن تقترن بقانون جديد من شأنه أن يجذب المجندين من المجتمع الأرثوذكسي المتطرف.

وقالت الصحيفة، إن المطالبات بفرض التجنيد الإلزامي على اليهود الحريديم يهدد استقرار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد على الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة التي هددت في الماضي بالتخلي عن أي حكومة تشمل تجنيد أفراد مجتمعهم.