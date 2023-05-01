هل يكون اجتماع عمان الوزاري بوابة رجوع دمشق للجامعة العربية؟

يستضيف الأردن، اليوم الاثنين، اجتماعًا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، في بيان، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة في منتصف نيسان الماضي.

ووصل إلى عمّان مساء الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيما وصل اليوم الاثنين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمشاركة في الاجتماع.

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف قال أمس الأحد في سياق إعلانه عن الاجتماع إن "العراق يجدد موقفه الثابت من إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وفق حل سياسي يعزز أمنها واستقرارها".

وبدأ الأردن في أيلول/ سبتمبر 2022، على هامش اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بطرح مبادرة أردنية تتضمن حلًّا للأزمة السورية.