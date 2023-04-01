رويترز: سوريا تهدف للعودة إلى الجامعة العربية بوساطة مصرية سعودية

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر أمني مصري اليوم السبت، قوله إن سوريا تهدف للعودة إلى جامعة الدول العربية بوساطة مصرية سعودية.

وقال المصدر الأمني المصري إن زيارة فيصل المقداد، الذي وصل إلى القاهرة اليوم، "تهدف إلى إرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عبر وساطة مصرية وسعودية".

ويقوم المقداد حاليا بزيارة رسمية لمصر هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ أكثر من عشر سنوات، تمثل أحدث مؤشر على إصلاح العلاقات بين الدول العربية والرئيس السوري بشار الأسد.

وعانق وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره المقداد لدى وصوله إلى مقر الوزارة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين "اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين".

وجددت مصر دعمها "لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت".

وزار شكري سوريا وتركيا في فبراير/شباط في أعقاب الزلازل المدمرة هناك، وجدد السبت تعهده بدعم الضحايا.

ونشرت الخارجية المصرية صورا لشكري وهو يرحب بالمقداد بحرارة في مقر وزارة الخارجية، وكذلك خلال اجتماع مغلق لهما قبل إجراء مناقشات أوسع.