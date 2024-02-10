أولمرت: غطرسة نتنياهو سببت إخفاقات أمنية كارثية

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، طريقة تعامل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو مع حرب غزة، وقال إن "غطرسته" أدت إلى إخفاقات.

وفي مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اتهم أولمرت، نتنياهو، بـ"إطالة أمد الهجوم دون داعٍ وعرقلة جهود السلام بينما لا يزال الرهائن في أسر حماس".

وعزا الإخفاقات الأمنية الكارثية إلى "غطرسة وتلاعب نتنياهو"، معربا عن "قلقه بشأن قيام العناصر اليمينية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعرقلة الطريق للتسوية، والدعوة لاتخاذ إجراءات متطرفة مثل تطهير الفلسطينيين من رؤية إسرائيل الكبرى".

وتساءل عن "المدة التي سيستمر فيها الدعم الدولي لإسرائيل دون إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام"، مشددا على "الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار لإنقاذ الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس"، محذرًا من أن "الفشل في القيام بذلك سيكون أمرا لا يغتفر على الإطلاق".