كيربي: أمريكا تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، إذا وافقت عليه حركة حماس.

وأضاف كيربي، في مقابلة على شبكة (إيه.بي.سي): "كان هذا اقتراحا إسرائيليا، ونتوقع أنه إذا وافقت حماس على الاقتراح (كما نُقل إليهم)، فإن إسرائيل ستقول نعم عليه".