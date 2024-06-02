كيربي: أمريكا تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، إذا وافقت عليه حركة حماس.
وأضاف كيربي، في مقابلة على شبكة (إيه.بي.سي): "كان هذا اقتراحا إسرائيليا، ونتوقع أنه إذا وافقت حماس على الاقتراح (كما نُقل إليهم)، فإن إسرائيل ستقول نعم عليه".
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد نقلت عن أوفير فولك، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية، قوله: إن إسرائيل قبلت اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحرب في غزة تدريجياً، والذي يدفع به الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا.
ووصف المسؤول الإسرائيلي الاتفاق بأنه "معيب وبحاجة إلى مزيد من العمل"، مبينا "أن المقترح ليس اتفاقاً جيدا لكننا نريد بشدة إطلاق سراح الرهائن جميعهم".
وتابع: "هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل عليها"، مضيفا أن الشروط الإسرائيلية، بما في ذلك "الإفراج عن الرهائن، وتدمير حماس باعتبارها منظمة إرهابية ترتكب إبادة جماعية"، لم تتغير.