بسبب جرائمها ضد الأسرى.. مسؤول فلسطيني: إجراءات لـ"محاسبة إسرائيل"

وأضاف فارس: "السلطات الإسرائيلية لا تفصح عن ظروف اعتقال الأسرى من غزة أو أعدادهم، وترفض تقديم أي معلومات للمؤسسات الدولية والفلسطينية بشأنهم"، لافتاً إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم بحق أسرى غزة.

وتابع: "إسرائيل لا تبالي بالقانون الدولي، وتنتهك كافة الأعراف والقوانين في غزة والضفة الغربية، وهذا الأمر خطير للغاية"، قائلاً: "نوثق جرائم الاحتلال بحق الأسرى من أجل رفعها للجهات الدولية ومحاسبة إسرائيل".

وأكد أن "سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق جميع الأسرى في السجون خطيرة للغاية، وتستهدف إذلالهم وحرمانهم من كافة الحقوق"، مبيناً أن إسرائيل تفرض تعتيماً على أوضاع الأسرى من السابع من أكتوبر.

وفي السياق، ناشدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الهيئات والمنظمات الدولية ذات الخبرة والصلة، أن تحقق بشكل فوري في التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات إعدام ميدانية لمدنيين غير مسلحين في شمال غزة.