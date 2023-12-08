صحفي فلسطيني يكشف تفاصيل مقتل نازحين في غزة
روى الصحفي الفلسطيني، حسام شبات، تفاصيل مؤلمة لمقتل عدد من النازحين الفلسطينيين إلى أحد مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية البرية في مناطق شمال القطاع.
وقال شبات، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "رصد خلال عمله الصحفي بشمال القطاع إعدام إسرائيل للعشرات من النازحين الفلسطينيين بمراكز الإيواء"، مشيراً إلى أن ذلك تم في محيط المستشفى الإندونيسي.
وأضاف شبات: "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة في مراكز الإيواء، وأعدم ميدانياً عددا من السكان النازحين لتلك المراكز"، لافتاً إلى أن الجثث لا تزال ملقاة في المنطقة ولا يمكن للطواقم الطبية أو الإغاثية الوصول لها.
وأشار الصحفي الفلسطيني إلى أن "الوضع في قطاع غزة كارثي للغاية والجيش الإسرائيلي يكثف قصفه وتحركه العسكري بمنطقة الشمال"، متابعاً: "إسرائيل ارتكبت العشرات من الجرائم بعيداً عن أعين وسائل الإعلام".
ونشر شبات مقطع فيديو يظهر عدداً من المواطنين الفلسطينيين من الذين تم إعدامهم ميدانياً وإلقاؤهم على الأرض، مؤكداً أن الأمر تكرر في أكثر من منطقة بشمال القطاع على يد الجيش الإسرائيلي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع روايات تناقلها شهود عيان ونازحون من حي الزيتون بمدينة غزة لوسط القطاع، تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أعدم في الحي أكثر من 40 رجلاً كانوا بأحد مراكز الإيواء، فيما سمح للنساء بالنزوح نحو جنوب القطاع.