صحفي فلسطيني يكشف تفاصيل مقتل نازحين في غزة

روى الصحفي الفلسطيني، حسام شبات، تفاصيل مؤلمة لمقتل عدد من النازحين الفلسطينيين إلى أحد مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية البرية في مناطق شمال القطاع.

وقال شبات، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "رصد خلال عمله الصحفي بشمال القطاع إعدام إسرائيل للعشرات من النازحين الفلسطينيين بمراكز الإيواء"، مشيراً إلى أن ذلك تم في محيط المستشفى الإندونيسي.

وأضاف شبات: "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة في مراكز الإيواء، وأعدم ميدانياً عددا من السكان النازحين لتلك المراكز"، لافتاً إلى أن الجثث لا تزال ملقاة في المنطقة ولا يمكن للطواقم الطبية أو الإغاثية الوصول لها.