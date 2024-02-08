الجيش الإسرائيلي ينتهج استراتيجية "تقشير الطبقات" في غزة

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي ينتهج استراتيجية "تقشير الطبقات" خلال حربه على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال هاليفي خلال تواجده مع جنود الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، إن "ما نقوم به الآن بهذا التكرار هو المجيء للمنطقة للمرة الثانية وأحيانًا الثالثة، حيث نرسخ الإنجاز".

وأضاف: "جئنا إلى نفس المكان لكن القصة هذه المرة مختلفة تمامًا فلدينا معلومات استخباراتية مختلفة وأهداف مختلفة وإنجازات مختلفة ولدينا التصميم على قتل مزيد من العدو".

وتابع: "أشاهد يومًا بعد يوم الأرقام والإنجازات والبنية التحتية التحت أرضية والحواسيب. يدور الحديث عن تقشير الطبقات".

وأردف رئيس الأركان الإسرائيلي: "نحن نعمل بجد على إعادة المختطفين، وهذا لن يحدث دون ممارسة الضغط العسكري"، حسب تعبيره.

واستطرد قائلاً: "لا أعتقد أنه كان هناك جيش حارب على مدار آخر 40 أو 50 عامًا وسط منطقة حضرية، ومكتظة ومترفعة وتحت الأرض وفي مواجهة عدو جاهز للدفاع، ومع هذا الكم الهائل من المشاكل لكل كيلومتر مربع، وبنجاح باهر لهذه الدرجة حسب المفاهيم العسكرية".