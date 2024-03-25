السلطات السنغافورية تطالب سفارة إسرائيل بحذف منشور ضد الفلسطينيين

حذفت سفارة إسرائيل في سنغافورة، بناء على طلب السلطات المحلية، منشورًا "غير مقبول" ضد الفلسطينيين، نشرته الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في سنغافورة، الإثنين.

وجاء في المنشور المعني أن القرآن يذكر "إسرائيل" 43 مرة ولكنه لم يشر أبدًا إلى "فلسطين"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال وزير الداخلية السنغافوري، ك. شانموغام، في بيان، إن "هذا المنشور على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي للسفارة الإسرائيلية (كان) غير مقبول على الإطلاق".

وأشار إلى أن "هذا النوع من المنشورات من شأنه أن يثير التوترات ويعرض المجتمع اليهودي المحلي للخطر".

وإذ أدانت سنغافورة الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنها اعتبرت أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "غير متناسب"، بحسب "فرانس برس".

ويدفع غالبية المجتمع الدولي إلى تطبيق حل الدولتين الذي يتضمن قيام دولة فلسطينية بالإضافة إلى دولة إسرائيل، لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ترفضه.