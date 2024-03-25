إسرائيل تحذر دولًا أوروبية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. "جائزة للإرهاب"

حذرت إسرائيل 4 دول أوروبية من مغبة الاعتراف بـ"دولة فلسطينية"، معتبرة أن خطة هذه الدولة بمثابة "جائزة للإرهاب"، من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.

وقالت إسبانيا يوم الجمعة، إنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز" أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب مذبحة السابع من أكتوبر، يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الإرهابية الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات الإرهابية الدموية على الإسرائيليين ستُقابل بمبادرات سياسية تقدَّم للفلسطينيين".