إسرائيل تعلن "أكبر عملية مصادرة أراض" في الأغوار.. وتنديد فلسطيني

أعلنت إسرائيل مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة قال ناشطون مناهضون للاستيطان إنها الأكبر في الأراضي الفلسطينية منذ عقود، بينما أدانت الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي ووصفته بأنه "جريمة".

ووصف وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهو من كبار دعاة الاستيطان والمدافعين عنه، تلك العملية بأنها "خطوة كبيرة ومهمة" أخرى للاستيطان في غور الأردن والضفة الغربية.

وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة في في قطاع غزة، وفقا لـ"فرانس برس".

وسبق أن قال بلينكن إن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية" في إطار مساعي التوصل إلى سلام دائم.

وأكدت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مصادرة هذه الأراضي في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية هي الأكبر منذ توقيع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.