قصف عنيف يستهدف محيطي مستشفى الشفاء والإندونيسي ومخيم البريج... آخر تطورات حرب غزة

#فيديو للقصف الصهيوني الهمجي في محيط المستشفى الأندونيسي شمال غزة pic.twitter.com/1FTf7pNyMG— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 27, 2023
🚨 لقطات من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على #قطاع_غزة #إرم_نيوز #غزة #إسرائيل pic.twitter.com/hGTX57to3r— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 27, 2023
الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء المناطق الجنوبية لقطاع #غزة#إرم_نيوز #إسرائيل pic.twitter.com/jSmSd89tFB— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 27, 2023
🚨 متداول.. إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات للجيش الإسرائيلي قرب السياج الأمني شمال #قطاع_غزة#إرم_نيوز #غزة #إسرائيل pic.twitter.com/bnQhxMne8w— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 27, 2023
🚨 يتعرض شمال #قطاع_غزة لقصف إسرائيلي عنيف ومكثف الآن #إرم_نيوز #إسرائيل #غزة pic.twitter.com/8EbJnsLFDx— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 27, 2023
لقطات لتصاعد دخان بعد غارة جوية إسرائيلية على شرق رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود مع #مصر، بحسب فرانس برس #إرم_نيوز #إسرائيل pic.twitter.com/Hzop9mflrO— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 27, 2023
صواريخ من #غزة تصيب مبنى في #تل_أبيب#إرم_نيوز #إسرائيل pic.twitter.com/4W4H44xKL4— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 27, 2023
🛑 لحظة سقوط مقذوف إسرائيلي على مدينة #نويبع المصرية— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) October 27, 2023
🛑 #الجيش_الإسرائيلي: المقذوف مرتبط فيما يبدو "بتهديد جوي فوق البحر الأحمر".. ونعمل مع #مصر و #أمريكا على تعزيز الدفاعات ضد التهديدات القادمة #إرم_نيوز #إسرائيل #مصر pic.twitter.com/OcyOgyDo3y