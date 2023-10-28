انفجار على الحدود بين إسرائيل وغزة
انفجار على الحدود بين إسرائيل وغزة رويترز
العالم العربي

قصف عنيف يستهدف محيطي مستشفى الشفاء والإندونيسي ومخيم البريج... آخر تطورات حرب غزة

وكالة شهاب: قصف عنيف من الطيران الحربي الإسرائيلي على محيطي مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي ومخيم البريج.

الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة في سماء المناطق الجنوبية لغزة.

بتأييد 120 دولة ومعارضة 14 وامتناع 45، الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.

جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة
جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدةرويترز

حركة الجهاد: مجموعاتنا موجودة على محاور القتال وتتصدى لقوات إسرائيلية.

أطباء بلا حدود: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في غزة وفقدنا الاتصال بزملائنا على الأرض.

أعضاء الهلال الأحمر المصري ينسقون المساعدات لغزة
أعضاء الهلال الأحمر المصري ينسقون المساعدات لغزةرويترز

السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: التصويت يظهر أن غالبية المجتمع الدولي تفضل دعم "الدفاع عن الإرهابيين النازيين" بدلا من إسرائيل

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "الطريقة الوحيدة لتدمير حماس هي اجتثاثهم من أنفاقهم ومدينتهم الإرهابية تحت الأرض"

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: المنظمة ليس لها شرعية بعد تبني الجمعية العامة لقرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس

مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ريجيف: حماس ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية والليلة نبدأ الرد وحماس ستشعر بغضبنا العارم الليلة، وعندما ينتهي هذا الأمر، ستكون غزة مختلفة للغاية

"فوكس نيوز" نقلاً عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ريجيف: نكثف الضغط على حماس وعملياتنا العسكرية مستمرة

الخارجية الإسرائيلية: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون على إسرائيل

كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس تعلن التصدي لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور حالياً

كيربي: العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق هدفها منع الهجمات المستقبلية ولسنا مهتمين بالدخول في حرب مع إيران

كيربي: سنواصل دعم إسرائيل واطلعت على التقارير المتعلقة بعمليات الجيش الإسرائيلي ولن أعلق عليها، وسنواصل الضغط مع الشركاء لإطلاق سراح الرهائن

المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض كيربي: 10 شاحنات مساعدات إضافية دخلت غزة، لكن هناك حاجة للمزيد، ولاخطوط حمراء لإسرائيل

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة ABC الأمريكية: العمليات الموسعة الجارية حالياً في غزة ليست هي "الغزو البري الرسمي"

مصادر فلسطينية: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه مدرعات إسرائيلية قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة

البيت الأبيض: ندعم هدنة إنسانية تسمح بإطلاق سراح الرهائن وعلى إسرائيل دعم الأمر ونتشاور معها بشأن ذلك

البيت الأبيض: لا نسعى للصراع مع إيران وعملياتنا الأخيرة منفصلة عما يحدث بين إسرائيل وحماس

شركة جوال الفلسطينية تؤكد انقطاع خدمة الهاتف المحمول والإنترنت في غزة بسبب القصف العنيف

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلة

غوتيريش: يجب تعديل نظام التحقق من المساعدات التي تدخل إلى غزة من مصر عبر معبر رفح للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بالدخول دون تأخير

غوتيريش: من دون تغيير فوري وجوهري في كيفية دخول المساعدات لغزة لن تتمكن الأمم المتحدة من الاستمرار في توصيل المساعدات للقطاع

غوتيريش: قبل الصراع كانت 500 شاحنة تدخل غزة يوميا لكن في الأيام الأخيرة دخلت 12 شاحنة فقط في المتوسط يومياً

غوتيريش: المنظومة الإنسانية في غزة معرضة للانهيار الكامل مع تبعات لا يمكن تخيلها على أكثر من مليوني مدني

غوتيريش يرحب يتزايد التوافق الدولي في الآراء حول هدنة إنسانية بالصراع بين إسرائيل وحماس

الصحة العالمية: التمويل المطلوب يتضمن احتياجات للتخطيط للطوارئ في مصر ولبنان وسوريا والأردن حتى نهاية 2023

الصحة العالمية: هناك حاجة عاجلة لنحو 80 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية وغزة

مرصد نت بلوكس المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت: انهيار في الاتصالات بقطاع غزة

مصادر فلسطينية: تعطيل واسع لشبكات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة من جانب إسرائيل وسط غارات تعد الأعنف من بداية الحرب

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة تصف مشروع قرار مقدمًا للجمعية العامة بأنه "معيب للغاية ولا يتناسب مع هذه اللحظة"

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: عندما تنتهي الأزمة يتعين أن تكون هناك رؤية لما سيأتي بعد ذلك وأن تتركز على حل الدولتين

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تواصل تشجيع إسرائيل ومصر وجميع الشركاء على "اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف حدة هذه الأزمة الإنسانية"

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: هناك حالة طوارئ إنسانية في غزة وأمريكا تبذل "كل ما في وسعها لإنقاذ الأرواح"

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: واشنطن أوضحت علانية وسراً أنه بينما تدافع إسرائيل عن نفسها فإن "عليها القيام بذلك بما يتماشى مع قواعد الحرب"

الجيش الإسرائيلي: دمر أفراد الكوماندو البحري بنى تحتية لحماس ونشطت القوات الإسرائيلية داخل مجمع يستخدمه أفراد القوة البحرية للحركة

الجيش الإسرائيلي: قوات الكوماندو البحري نفذت عملية دهم بحرية ودمرت بنى تحتية إرهابية في جنوب قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن هجمات مكثقة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة

انفجارات عنيفة بعد غارات مكثفة وواسعة شنتها مقاتلات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة مساء اليوم الجمعة

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة: "اللحظة محفوفة بالمخاطر" بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة والعالم

مسؤول بالاتحاد الأوروبي: المفوضية الأوروبية عقدت اجتماعا استثنائيا اليوم لتقييم المخاطر على إمدادات النفط من جراء الصراع بين إسرائيل وحماس

كيربي: مستعدون للقيام بما يجب لحماية أنفسنا إذا قررت إيران الرد

كيربي: قواتنا ومنشآتنا في سوريا تعرضت لهجمات صاروخية من جماعات مدعومة من إيران.

مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

مسؤول أمريكي: قطر منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها

ماكرون: فرنسا تريد إجلاء رعاياها من غزة "في أقرب وقت"

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 7326

وسائل إعلام عبرية: إجلاء 100 ألف إسرائيلي من منازلهم في الشمال والجنوب بسبب الحرب

نائب وزيرة الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة تستهدف تمويل حماس

منظمات الأمم المتحدة: لا يوجد منطقة آمنة في قطاع غزة

المتحدث العسكري المصري: نحقق في سقوط طائرة مسيرة بجوار مبنى بجانب مستشفى طابا

رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين: سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر

الجيش الإسرائيلي: أبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب 

إسرائيل: سنعمل مع مصر وأمريكا على تعزيز الدفاعات ضد التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر

الجيش الإسرائيلي: عدد الذين تأكد احتجازهم رهائن في غزة هو 229

قيادي من حماس يزور موسكو: نحتاج إلى وقت لتحديد مكان جميع الأسرى الذين نقلوا إلى غزة يوم 7 أكتوبر

قيادي من حماس: القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل 50 أسيرا حتى الآن