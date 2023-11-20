مسؤول يمني لـ"إرم نيوز": قرصنة الحوثيين نتاج جوائز المجتمع الدولي
قال مسؤول يمني، اليوم الأحد، إن محاولة ميليشيات الحوثيين "قطف ثمار انتصارات وهمية يقومون بها بين الحين والآخر، يأتي في سياق الجوائز التي تمنحها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الجماعة".
وذكر وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أسامة الشرمي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن السفينة التي جرى اختطافها من قبل الحوثيين، "غالاكسي ليدر"، هي سفينة يونانية تابعة لإحدى شركات اليونان، وترفع علم البهاما".
وأضاف أن "الميليشيا الحوثية تزيف الوعي العام وتحاول استغلال أي ملف إعلامي لإظهار ارتباطها بالقضية الفلسطينية ومحور المقاومة، وكل هذه المسميات يتم لوكها في الإعلام الموالي لإيران".
وأشار الشرمي إلى "عدم وجود أية مصلحة للأشقاء في فلسطين، وللقضايا العربية، من عمليات القرصنة والبلطجة التي تقوم بها جماعة الحوثي".
وأكد أن المستفيد من هذه العمليات "هي فقط إيران، التي تحاول إغلاق ممرات الملاحة الدولية، والزج بالمنطقة في حرب مفتوحة لا تحمد عقباها"، متمنيًا أن لا تكون اليمن إحدى منصاتها البشعة والعنيفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال المسؤول اليمني إنه كان من الأحرى بالمجتمع الدولي أن يطلق أيدي اليمنيين لتحرير كامل أرضهم من "هذه العصابة" التي تسيطر على صنعاء، والتي يتضرر منها المجتمع الدولي والإقليم والعالم.
وأضاف: "كنّا نحذر من الخلل سابقًا، ولم نكن نجد سامعين، بل إننا وجدنا أمريكا تحديدًا والاتحاد الأوروبي وكثيرا من الدول تقف إلى جانب جماعة الحوثي، وما وصلنا إليه اليوم هو نتاج أعمال المجتمع الدولي".
وأكد الشرمي أنه ما من حل لليمن إلا بتحريره من هذه الجماعة التي قال إنها "لا تؤمن لا بالمعاهدات ولا بالقوانين الدولية ولا بالمواثيق، وتسعى إلى تخريب ممرات الملاحة الدولية".
وكانت ميليشيات الحوثيين قد أعلنت، مساء اليوم الأحد، سيطرتها على سفينة شحن إسرائيلية في مياه البحر الأحمر، واقتيادها وطاقمها إلى شواطئ اليمن.
وفي مقابل ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن اختطاف السفينة "عمل إرهابي إيراني جديد".
وأكد أن السفينة المخطوفة لدى الحوثيين ليست مملوكة لإسرائيليين ولا تُشغّلها، وليس من بين أفراد طاقمها الدولي إسرائيليون.