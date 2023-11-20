مسؤول يمني لـ"إرم نيوز": قرصنة الحوثيين نتاج جوائز المجتمع الدولي

قال مسؤول يمني، اليوم الأحد، إن محاولة ميليشيات الحوثيين "قطف ثمار انتصارات وهمية يقومون بها بين الحين والآخر، يأتي في سياق الجوائز التي تمنحها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الجماعة".

وذكر وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أسامة الشرمي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن السفينة التي جرى اختطافها من قبل الحوثيين، "غالاكسي ليدر"، هي سفينة يونانية تابعة لإحدى شركات اليونان، وترفع علم البهاما".

وأضاف أن "الميليشيا الحوثية تزيف الوعي العام وتحاول استغلال أي ملف إعلامي لإظهار ارتباطها بالقضية الفلسطينية ومحور المقاومة، وكل هذه المسميات يتم لوكها في الإعلام الموالي لإيران".

وأشار الشرمي إلى "عدم وجود أية مصلحة للأشقاء في فلسطين، وللقضايا العربية، من عمليات القرصنة والبلطجة التي تقوم بها جماعة الحوثي".

وأكد أن المستفيد من هذه العمليات "هي فقط إيران، التي تحاول إغلاق ممرات الملاحة الدولية، والزج بالمنطقة في حرب مفتوحة لا تحمد عقباها"، متمنيًا أن لا تكون اليمن إحدى منصاتها البشعة والعنيفة خلال المرحلة المقبلة.