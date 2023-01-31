مسؤول العبوات الناسفة بالقاعدة.. من هو حسان الحضرمي الذي لقي مصرعه في مأرب؟

لقي 3 من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهم إثر غارة جوية نفذتها طائرة دون طيار يعتقد أنها أمريكية مساء الاثنين، في مدينة مأرب شمال شرق اليمن.

وبرز من بين القتلى الثلاثة اسم حسان الحضرمي، الذي يعرف بأنه مسؤول العبوات الناسفة في التنظيم داخل اليمن.

وأكدت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز" اليوم الثلاثاء، أن "الشخصين اللذين كانا يرافقان القيادي في تنظيم القاعدة حسان الحضرمي، أثناء استهداف مركبتهم، بغارة جوية بدون طيار، أحدهما شقيقه والآخر صهره".

وذكرت المصادر أن "القيادي في تنظيم القاعدة حسان الحضرمي، الخبير في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات، كان يعتزم برفقة شقيقه وصهره، مغادرة محافظة مأرب، والانتقال إلى محافظة أخرى".