بينهم قيادي بارز.. مقتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة بغارة جوية شرق اليمن

أكدت مصادر عسكرية يمنية فجر اليوم، مقتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادي بارز يدعى "حسان الحضرمي"، إثر غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية مساء الإثنين، في مدينة مأرب شمال شرق اليمن.

ويعد الحضرمي، وفق تقارير إعلامية، أحد أبرز خبراء تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات في تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلا عن كونه قياديا بارزا في صفوف التنظيم على مستوى اليمن.