السودان.. اشتباكات عنيفة رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار

ومن جهتها، قالت قوات الدعم السريع في بيان صدر عنها، الإثنين، إن "الجيش هاجم موقعا لها بمنطقة صك العملة في الخرطوم"، مؤكدة "تصديها للهجوم واستيلاءها على معسكر للجيش يعرف بالإستراتيجية يقع عند مدخل جسر الفتيحاب من جهة الخرطوم"، لافتة إلى "وقوع اشتباكات في مناطق حمد النيل والفتيحاب في مدينة أمدرمان".

واشتدت المعارك عقب ظهور قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الإثنين، وسط جنوده بالقيادة العامة للجيش، الذي قال خلال مخاطبته للجنود إن "القوات المسلحة لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصَع العدو أو يستجب لصوت العقل".

وشدد أن "جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد"، موضحا أن "الجيش وافق على تمديد الهدنة، بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين".