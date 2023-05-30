اتفاق على مناقشة هدنة طويلة الأمد في السودان

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن هدنة قصيرة لمدة خمسة أيام، تتضمن وقفاً لإطلاق النار بين أطراف الصراع في السودان.

ونُشر بيان مشترك للمملكة والولايات المتحدة بشأن تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وناقش البيان الترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملها الحيوي.

وقال البيان إنه "بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة- لمدة خمسة أيام - لوقف إطلاق النار؛ لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملها الحيوي".