اتفاق على مناقشة هدنة طويلة الأمد في السودان
أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن هدنة قصيرة لمدة خمسة أيام، تتضمن وقفاً لإطلاق النار بين أطراف الصراع في السودان.
ونُشر بيان مشترك للمملكة والولايات المتحدة بشأن تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وناقش البيان الترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملها الحيوي.
وقال البيان إنه "بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة- لمدة خمسة أيام - لوقف إطلاق النار؛ لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملها الحيوي".
وأكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لخمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات.
كما اتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.