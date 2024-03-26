مقتل 7 عناصر من الميليشيا الإيرانية في غارات جوية على سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربة جوية مجهولة المصدر، استهدفت مدينة دير الزور السورية، أسفرت عن مقتل 7 عناصر من الميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري إلى أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل شخصية قيادية في حي "الفيلات" بمدينة دير الزور، دون الكشف عن هوية القتيل.

وأوضح المرصد أن تلك الضربة، التي لم يحدد ما إذا كانت مقاتلات أمريكية أم إسرائيلية نفذتها، جاءت بعد ساعات من هبوط طائرة نقل إيرانية في مطار دير الزور.