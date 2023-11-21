قبيل جلسة "النواب".. الخلافات تعرقل انتخاب خليفة لرئيس البرلمان العراقي المقال

وقال النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح مهدي تقي، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات ما بين القوى السياسية السنية ما زالت قائمة على اسم مرشح رئاسة البرلمان الجديد، فهناك أكثر من اسم مرشح ومن أكثر من جهة، وهذا ما يصعب حسم انتخاب المرشح خلال جلسة يوم غد الأربعاء".

وأكد تقي أن "مجلس النواب حدد جلسة انتخاب رئيس البرلمان مع وجود الخلافات السياسية، بسبب وجود إلزام دستوري بعقد هذه الجلسة بعد خلو منصب الرئيس"، لافتا إلى أن الإخفاق في انتخاب الرئيس الجديد سيؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده رئاسة مجلس النواب.

ورأى تقي أن هناك صعوبة في حسم تسمية رئيس البرلمان الجديد في ظل عدم توافق الكتل السياسية السنية، وأن حسم هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاوض والحوار.

وقال إن "استمرار هذا الخلاف ربما سيؤجل عقد الجلسة إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل أن تجري في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل".

وحول طبيعة التحالفات والخلافت داخل المجلس كشف تقي أن "الكتل السياسية الشيعية، وكذلك الكردية، لا تريد أن تكون مع طرف سني ضد طرف سني آخر، بل هي تريد التوافق والاتفاق السني – السني، على تسمية مرشح رئاسة البرلمان، لضمان عدم حصول أي خلافات جديدة قد تهدد الاستقرار السياسي والحكومي الحاصل منذ أكثر من عام".