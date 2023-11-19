العراق.. صراع محتدم على رئاسة البرلمان بعد إنهاء عضوية الحلبوسي

وأضافت المصادر، أن "الحوارات ما بين الأطراف السياسية السنية شهدت خلافات كبيرة، وهناك أسماء كثيرة مطروحة لرئاسة مجلس النواب أبرزها (خالد العبيدي، محمود المشهداني، سالم العيساوي، مثنى السامرائي، شعلان الكريم، زياد الجنابي)، لكن دون وجود أي اتفاق على أي من تلك الأسماء".

وبينت المصادر، أن "هناك صعوبة حقيقية في اختيار رئيس للبرلمان العراقي في الوقت القريب، بسبب شدة الصراع ما بين الأطراف السياسية السنية، وهذا الملف يمكن أن يؤجل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، المرتقبة في 18 من الشهر القادم".

القيادي في تحالف "السيادة" حسن الجبوري، قال لـ"إرم نيوز"، إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد ليس عملية سهلة، وهي تتطلب وقتًا من أجل حصول اتفاق وتوافق ما بين الأطراف السياسية السنية، فلا يمكن حسم هذا الملف دون هذا الاتفاق، خاصة أنه لا توجد كتلة سنية تملك الأغلبية لوحدها، بل إن المقاعد مقسمة على عدد من الكتل والأحزاب التي تمثل المكون السني".

وأكد الجبوري أن "هناك خلافات ما بين القوى السياسية السنية بشأن المرشح لرئاسة مجلس النواب، لكن في الوقت نفسه الحوارات مستمرة ومتواصلة ما بين تلك القوى من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف ويتم حسم هذا الملف، دون تأخير، فلا يمكن بقاء مجلس النواب العراقي دون رئيس لفترة طويلة، وهذا الأمر أيضًا يؤدي إلى خلل في التوازنات السياسية في الدولة العراقية".

وأضاف: "نتوقع أن الكتل السياسية السنية سوف تحسم اختيار رئيس البرلمان الجديد خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وهناك إصرار سياسي، ليس فقط من القوى السياسية السنية، بل من باقي القوى الأخرى للإسراع بحسم هذا الملف، دون تأجيله إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".

بينما قال المحلل السياسي محمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "الصراع والخلاف حول منصب رئيس البرلمان أمر متوقع جدًا، وهو يتصاعد يومًا بعد يوم، وكل جهة تريد الحصول على هذا المنصب، ولهذا هناك صعوبة في اختيار بديل للحلبوسي في القريب العاجل".

وأضاف التميمي أن "العامل الخارجي، سيؤدي دورًا في قضية الإسراع بحسم ملف اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد، وهذا الأمر ليس بجديد، فالعامل الخارجي دائمًا ما يحسم الكثير من الخلافات ما بين القوى السياسية العراقية بمختلف الملفات والمناصب".