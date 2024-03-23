حماس تعلن وفاة أحد المحتجزين جراء "نقص الدواء والغذاء"

وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذُ الـ7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتشن إسرائيل منذُ الـسابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، وأزمة إنسانية كبيرة، ودمار هائل.

وجاءت الحرب بعد هجوم مباغت لحماس في ذلك اليوم، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي بحسب تل أبيب.

كما اقتادت حماس نحو 250 شخصا إلى القطاع، تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا في غزّة.