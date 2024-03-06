انفجار قرب سفينة أمريكية قبالة السواحل اليمنية

أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري اليوم الأربعاء، بأنها تلقت بلاغاً عن انفجار قرب سفينة شحن ترفع علم بربادوس ومملوكة أميركياً على بُعد 57 ميلاً بحرياً إلى جنوب غرب عدن في اليمن.

وقالت "أمبري": إن سفينة قريبة أبلغت عن انفجار بالقرب ناقلة البضائع المملوكة للولايات المتحدة والتي ترفع علم بربادوس"، محذرة السفن التجارية الأخرى بالابتعاد عنها.

وتشن ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وأجبرت الهجمات العديد من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول وأكثر كلفة، فيما شنت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية هجمات انتقامية بأنحاء اليمن.