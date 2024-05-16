وثائق إسرائيلية: "شاباك حماس" يزرع جواسيس داخل "الجهاد"

سرّب الجيش الإسرائيلي وثائق جديدة قال إنه عثر عليها في قطاع غزة، تزعم أن لحركة "حماس" جهاز أمن يشبه "الشاباك" يتبع السنوار، زرع مجنّديه داخل حركة "الجهاد" الإسلامي.

وكشفت الوثائق الجديدة، التي وصلت إلى قناة "الأخبار 12"، ونشرت جزءا منها، الليلة الماضية، أن الجهاز الأمني انخرط في عمليات رصد وتعقّب لمعارضي الحركة في غزة قبل الحرب الحالية.

وتدّعي الوثائق أن حماس "زرعت عملاء داخل حركة الجهاد في قطاع غزة".

وحددت تلك الوثائق، التي تعدها إسرائيل كنزًا استخباريًّا، أسماء آلاف من نشطاء الحركة وعملائها ومشغّليهم، وأرقام هواتفهم الخاصة وعناوينهم، مشيرة أن الحديث يجري عن ذراع تجسس سري هدف إلى حماية سلطة حماس في غزة.