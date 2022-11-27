حميدتي يؤكد دعمه للتسوية السياسية في السودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، الأحد، دعمه للتسوية السياسية المقبلة لإنهاء الأزمة، قائلا إنها "ستكون شاملة لكل السودانيين".

وشدد خلال كلمة له أمام مؤتمر مصالحات قبلية بالخرطوم، على أن "التسوية السياسية تتحدث عن الاستقرار وتنمية ونهضة السودان، وأن البلاد ستكون في وضعها الطبيعي حال اكتمال التسوية السياسية وإنهاء الأزمة".

وأكد أن "السودان لن يعود إلى ما قبل تاريخ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، مؤكدا أنه "مع التغيير ويساند الشباب المحتجين لأنهم يريدون أن يكون السودان في مكانه الطبيعي متقدما في التنمية والاستقرار".

وأضاف: "لكي نكون واضحين، الذي يريد أن يرجع السودان إلى ما قبل 2019 نقول له أنت غلطان، لا بد من مساواة وعدالة، ونرضى ببعضنا البعض، وألا يوجد تمييز بين المواطنين".

وتابع: "لا بد من التساوي وأن نمضي إلى الأمام"، لافتا إلى أن "هنالك حفنة من الأشخاص لديهم مصالح مشتركة، يسعون للمحافظة عليها برفض تحقيق المساواة بين السودانيين".