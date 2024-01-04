بينهم قيادي بارز.. قتلى وجرحى بقصف مقر للحشد الشعبي وسط بغداد

قتل اثنان على الأقل، وأصيب أكثر من خمسة عناصر، ظهر اليوم الخميس، باستهداف طيران مسيّر، تشير المعطيات الأولية أنه إسرائيلي، مقرًّا للحشد الشعبي يضم حركة النجباء، بزعامة أكرم الكعبي، المقرب من طهران.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز": "طيران مسيّر، نفذ ضربتين على مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء الـ12 (حركة النجباء) القريب من وزارة الداخلية العراقية وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر: "القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر حركة النجباء بينهم قياديون بارزون في الحركة، منهم المسؤول العسكري للحركة علي السعيدي المكنّى بـ"أبو تقوى".