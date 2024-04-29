العدل الليبية تُطالب لبنان بالإفراج عن هانيبال القذافي

طالبت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السلطات اللبنانية، الأحد، بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إنها "اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها المواطن الليبي هانيبال القذافي بدولة لبنان، من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية".

وحثت الوزارة السلطات اللبنانية "على توفير الضمانات والحقوق المرعية والرعاية الصحية، بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية والطبية والزيارات، وغيرها من الحقوق التي تحفظ كرامته وآدميته".