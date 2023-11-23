مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": الهدنة "فرصة" لإنقاذ الوضع المتهالك في غزة

وأضاف: "من الضروري العمل خلال التهدئة الإنسانية على نقل أكبر عدد من الجرحى لخارج القطاع لتلقي العلاج وإنقاذ أرواحهم"، محذرًا من خطورة الأوضاع الصحية بالقطاع بسبب الحرب الإسرائيلية.

وشدد زقوت، على ضرورة تقديم المجتمع الدولي كل ما يلزم للقطاع الصحي بغزة من أجل إنقاذ حياة آلاف الجرحى، مؤكدًا على أهمية الدعم الخارجي لجميع مستشفيات القطاع.

مصير الإندونيسي كما مجمع الشفاء

وفيما يتعلق بإخلاء المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة قال المسؤول الطبي: "للأسف اضطررنا لإجلاء المرضى والمصابين بسبب التهديدات الإسرائيلية المتواصلة للمستشفى، ويبدو أن الإندونيسي سيكون مصيره نفس مصير مجمع الشفاء الطبي".

وتابع زقوت: "وصل عدد من المصابين من الإندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب القطاع، الليلة الماضية"، قائلاً: "بعد توقف الإندونيسي عن العمل فإن ذلك يعني خروج جميع مستشفيات مدينة غزة عن الخدمة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أجبر الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي على إخلائه من المصابين والنازحين، كما فعل ذات الأمر مع مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي يعني أن آلاف السكان دون أي خدمات طبية.