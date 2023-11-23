هل تمهد الهدنة الإنسانية لوقف حرب غزة بين إسرائيل وحماس؟
بعد حوالي شهر ونصف من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يبعث اتفاق الطرفين، اليوم الأربعاء، على هدنة إنسانية مؤقتة، الأمل بشأن وقف مستدام لإطلاق النار.
وأعلنت إسرائيل وحماس الاتفاق على هدنة تستمر 4 أيام يسودها وقف للعمليات العسكرية، ويتم خلالها إطلاق أسرى ومحتجزين، وإدخال قوافل إنسانية ومساعدات إغاثية للقطاع المحاصر منذ اندلاع القتال في السابع من أكتوبر الماضي.
حدود التصعيد
وفي قراءتهم للمضامين والرسائل التي يحملها إعلان التهدئة رأى محللون أنه "مؤشر واضح على حجم الضغوط الدولية والإقليمية على الطرفين؛ من أجل وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة من المدنيين".
وذهب هؤلاء إلى أن القبول بالهدنة "يكشف أيضًا كيف أن التصعيد الإسرائيلي بلغ حدوده القصوى، وترتبت عليه تكلفة بشرية كبيرة، دون أن يحقق أهدافه المعلنة"، وبالتالي لم يعد بالإمكان الاستمرار في تجاهل الدعوات لوضع حد له.
وتشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص خلال القصف الإسرائيلي، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق المباني السكنية والبنية التحتية في القطاع.
إنهاء الصراع
وفيما يقول الوسطاء إن الهدنة قابلة للتمديد، أكدت إسرائيل بداية على طابعها المؤقت، وأنها ستستأنف الحرب حتى تحقيق الأهداف التي رسمتها، وأهمها تدمير حركة حماس بالكامل، وإعادة المحتجزين، ثم عادت وأبدت استعدادها للتمديد مقابل إطلاق سراح إسرائيليين.
ويرى مراقبون إن التمسك بالحرب لا يخرج عن سياق إدارة الصراع في نطاقه الأوسع والذي يشمل عملية التفاوض، ولا يعني بالضرورة أن نتنياهو لن يقبل بوقف إطلاق النار إذا كان ذلك يلبي حاجة سياسية أو ضرورة عملياتية للجيش الإسرائيلي.
وتذهب بعض القراءات إلى أن نتنياهو يحاول من خلال التمسك بخيار الحرب "دفع الوسطاء للضغط أكثر على حماس لتقديم تنازلات وتحديدًا في ملف المحتجزين، على نحو يحقق له نوعًا من الانتصار يمكن توظيفه في مواجهة الضغوط الداخلية المتصاعدة".
وتعد الهدنة اختراقًا، لكن الدور الذي ستلعبه في إنهاء الحرب يتوقف على مدى قناعة إسرائيل بصعوبة تحقيق أهدافها عسكريًا، واعتراف حماس بضرورة التنازل لتقليل خسائرها، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها القوى الدولية ودول الإقليم على الطرفين لإنهاء المواجهات.
وفي هذا السياق يتوقع متابعون أن تتجه الأمور مع الوقت نحو خفض التصعيد، نظرًا لأن الهدنة سترفع من زخم المواقف المناهضة للحرب، خاصة إذا تمكنت الصحافة الدولية خلالها من التجول في القطاع وتغطية المآسي المترتبة على القتال.
ويعزز من هذا الطرح أن إسرائيل في الغالب توصلت لقناعة عملية بأن تحقيق أهدافها من خلال الحرب غير مضمون، وأيضًا أن "حماس" تعرضت لضغط ميداني كلفها الكثير وربما جعلها أكثر مرونة في سبيل الحفاظ على بنيتها.