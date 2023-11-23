هل تمهد الهدنة الإنسانية لوقف حرب غزة بين إسرائيل وحماس؟‎

بعد حوالي شهر ونصف من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يبعث اتفاق الطرفين، اليوم الأربعاء، على هدنة إنسانية مؤقتة، الأمل بشأن وقف مستدام لإطلاق النار.

وأعلنت إسرائيل وحماس الاتفاق على هدنة تستمر 4 أيام يسودها وقف للعمليات العسكرية، ويتم خلالها إطلاق أسرى ومحتجزين، وإدخال قوافل إنسانية ومساعدات إغاثية للقطاع المحاصر منذ اندلاع القتال في السابع من أكتوبر الماضي.

حدود التصعيد

وفي قراءتهم للمضامين والرسائل التي يحملها إعلان التهدئة رأى محللون أنه "مؤشر واضح على حجم الضغوط الدولية والإقليمية على الطرفين؛ من أجل وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة من المدنيين".

وذهب هؤلاء إلى أن القبول بالهدنة "يكشف أيضًا كيف أن التصعيد الإسرائيلي بلغ حدوده القصوى، وترتبت عليه تكلفة بشرية كبيرة، دون أن يحقق أهدافه المعلنة"، وبالتالي لم يعد بالإمكان الاستمرار في تجاهل الدعوات لوضع حد له.

وتشير إحصائيات وزارة الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص خلال القصف الإسرائيلي، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق المباني السكنية والبنية التحتية في القطاع.

إنهاء الصراع

وفيما يقول الوسطاء إن الهدنة قابلة للتمديد، أكدت إسرائيل بداية على طابعها المؤقت، وأنها ستستأنف الحرب حتى تحقيق الأهداف التي رسمتها، وأهمها تدمير حركة حماس بالكامل، وإعادة المحتجزين، ثم عادت وأبدت استعدادها للتمديد مقابل إطلاق سراح إسرائيليين.