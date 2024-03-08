الغارديان: خطوة بايدن لدعم غزة "جريئة" لكن "متأخرة"

قال تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن خطة الولايات المتحدة لبناء ميناء قبالة ساحل غزة، "جريئة"، لكنها تواجه مخاوف من أن المساعدات التي قد تجلبها لن تكون كافية لسد احتياجات الفلسطينيين، وقد تكون متأخرة للغاية بالنسبة للسكان الذين يواجهون المجاعة.

وأضاف التقرير: "عندما نتحدث عن الطريق البحري، سيستغرق الأمر أسابيع لبنائه، والسكان يتضورون جوعًا الآن".

ونقلت الصحيفة عن رئيس السياسة الإنسانية في منظمة أكشن إيد الخيرية الدولية، زياد عيسى، قوله: "لقد رأينا أطفالا يموتون بالفعل من الجوع".