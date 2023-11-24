الصليب الأحمر لـ "إرم نيوز": نسعى للقاء المحتجزين في غزة والأسرى في إسرائيل
أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولية، أنها تواصل العمل بشكل حثيث من أجل زيارة المحتجزين والأسرى في كل من قطاع غزة وإسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال التواصل مع الأطراف المعنية.
وقال الناطق باسم المنظمة في غزة، هشام مهنا، لـ"إرم نيوز": "نتواصل مع جميع الأطراف من أجل لقاء المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في إطار دورنا الإنساني".
وأضاف: "نرغب في الإطلاع على أحوال المحتجزين والأسرى من كلا الطرفين وفق عملنا كمنظمة إنسانية محايدة"، مستدركًا: "لكن ذلك بحاجة لموافقة من كلا الطرفين، وأن يكون هناك اتفاق واضح بينهما بهذا الشأن".
وفيما يتعلق بالهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بيّن مهنا أن "الصليب الأحمر لم يبلّغ حتى اللحظة بأي تفاصيل بشأن الاتفاق أو توقيت دخوله حيز التنفيذ، كما أن المنظمة الدولية لم تشارك بالمفاوضات المتعلقة به".
وتابع: "مستعدون في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الأطراف المنخرطة في النزاع أن نمارس دورنا الإنساني والمحايد، ولكن حتى اللحظة لا توجد لدينا أي معلومات بهذا الخصوص".
وحول الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي، أكد مهنا أن "الصليب الأحمر يراقب التقارير التي تتحدث عن الأوضاع بالمجمع، ويؤكد على أهمية الحفاظ على الطواقم الطبية وفق ما نصت عليه القوانين الإنسانية الدولية".